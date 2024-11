Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lugo di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,5°C e i 15,1°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 80%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Lugo si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,6°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Ovest garantirà una certa stabilità atmosferica, con umidità che si manterrà alta, attorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla e serena.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma non si registreranno piogge. La velocità del vento si manterrà costante, con valori che varieranno tra i 6 km/h e i 9,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo l’umidità attorno al 67%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, garantendo una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 10,5°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 88%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabile. Domani, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Dopodomani, le temperature potrebbero tornare a salire, con un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 6 N max 8.2 Tramontana 77 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° Assenti 5.4 NO max 6.3 Maestrale 75 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° Assenti 6 NO max 8.6 Maestrale 75 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° Assenti 7.8 NO max 7.9 Maestrale 65 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 9.1 NO max 9.1 Maestrale 62 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° Assenti 7.3 NO max 7.5 Maestrale 72 % 1025 hPa 19 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 7.3 ONO max 7.5 Maestrale 80 % 1025 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° Assenti 8.2 O max 9.8 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.