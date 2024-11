Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Lumezzane si prevede una giornata caratterizzata da un clima freddo e variabile. Durante la notte, le temperature si manterranno sotto zero, con valori che toccheranno i -1,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, garantendo cieli sereni. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +6,4°C intorno a mezzogiorno, ma la sensazione termica sarà più bassa a causa del vento. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +1,6°C. La sera porterà cieli nuvolosi e temperature stabili intorno ai +1,2°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cieli sereni e una temperatura che si aggirerà intorno ai -1°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità attorno al 52% e una pressione atmosferica che si manterrà sui 1021 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord, con velocità di circa 11,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +6,4°C intorno alle 12:00. Tuttavia, la temperatura percepita sarà inferiore, a causa di un vento moderato che soffierà da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 31%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, toccando i 1028 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a +1,6°C entro le 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%, e i venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 5,9 km/h.

La sera porterà cieli nuvolosi e temperature stabili intorno ai +1,2°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 55%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1033 hPa. I venti saranno leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 7,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un clima freddo e variabile. Dopo una giornata di sabato caratterizzata da cieli sereni al mattino e nuvolosità crescente nel pomeriggio, si prevede un inizio di settimana con temperature simili e possibili precipitazioni. Gli amanti del freddo dovranno prepararsi a temperature sotto zero, mentre chi cerca un clima più mite dovrà attendere un miglioramento nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno -1° perc. -4.9° Assenti 11.4 N max 14.9 Tramontana 53 % 1021 hPa 4 cielo sereno -1.2° perc. -5.1° Assenti 11.2 N max 14.3 Tramontana 53 % 1024 hPa 7 cielo sereno -1° perc. -4.2° Assenti 9.1 N max 11.7 Tramontana 51 % 1027 hPa 10 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 0.9 NO max 3.2 Maestrale 31 % 1028 hPa 13 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.4 SO max 4 Libeccio 33 % 1028 hPa 16 nubi sparse +1.6° perc. +0.3° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 58 % 1030 hPa 19 cielo coperto +1.3° perc. -1° Assenti 7.3 NNE max 6.1 Grecale 57 % 1032 hPa 22 cielo coperto +1.4° perc. -0.7° Assenti 6.8 N max 6.8 Tramontana 53 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:39

