Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno moderati, con una direzione prevalentemente settentrionale. Analizzando i dati, si evidenzia un abbassamento delle temperature durante la notte, che si stabilizzeranno su valori più miti durante le ore diurne.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,2°C con cielo inizialmente coperto, che si schiarirà nel corso delle ore. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a condizioni di nubi sparse. La temperatura percepita scenderà fino a 0,4°C, con una velocità del vento di circa 6,2 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 992 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 2,5°C, con una percezione di -0,6°C. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 11,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 56% entro le 10:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 7,9°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature massime si stabiliranno attorno ai 7,9°C, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,8 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 28%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1010 hPa entro le 16:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a -0,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord. La temperatura percepita potrà arrivare fino a -4,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori freschi, specialmente durante le ore notturne. Si prevede un graduale abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti del clima secco e sereno troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre è consigliato prestare attenzione alle temperature percepite, soprattutto durante le ore serali e notturne.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +0.3° perc. -2.8° Assenti 9.6 NO max 15.4 Maestrale 89 % 993 hPa 4 nubi sparse -0.1° perc. -3.6° Assenti 10.7 NO max 22 Maestrale 82 % 997 hPa 7 cielo sereno +0.6° perc. -3.3° Assenti 12.7 NNO max 20.9 Maestrale 63 % 1000 hPa 10 cielo sereno +6.6° perc. +4.7° Assenti 9.6 NNO max 14.9 Maestrale 39 % 1003 hPa 13 cielo sereno +7.9° perc. +6.8° Assenti 6.9 NO max 9.9 Maestrale 28 % 1005 hPa 16 cielo sereno +2° perc. -0.8° Assenti 9.5 N max 11.4 Tramontana 52 % 1010 hPa 19 cielo sereno +0.2° perc. -3.5° Assenti 11.7 N max 14.2 Tramontana 52 % 1014 hPa 22 cielo sereno -0.4° perc. -4.3° Assenti 11.9 N max 14.2 Tramontana 47 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:40

