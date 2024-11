Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +6,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 33%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 4,4 km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni. Proseguendo verso le ore successive, alle 01:00, il cielo si schiarirà ulteriormente con poche nuvole e una temperatura di +6°C. La situazione rimarrà stabile fino alle 02:00, con una temperatura di +5,8°C e una leggera brezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà ancora coperto con una temperatura di +5,4°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 66%. Le temperature continueranno a salire, toccando i +10,3°C intorno a 12:00, quando la copertura nuvolosa scenderà al 99%. Il vento si manterrà leggero, con velocità variabili tra 4,5 km/h e 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il meteo presenterà nubi sparse e una temperatura stabile di +10,3°C. La situazione climatica si manterrà favorevole, con una leggera diminuzione della temperatura fino a +8,3°C alle 15:00. L’umidità si attesterà attorno al 77%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +6,4°C, mantenendo condizioni di cielo sereno fino a tarda notte. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, garantendo un fine giornata tranquillo.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo del 7%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 7,5 km/h. L’umidità sarà al 83%, ma non si prevedono precipitazioni. Proseguendo verso le ore successive, alle 01:00, la temperatura scenderà a +4,7°C, mantenendo condizioni di cielo sereno.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +4,1°C. La situazione climatica sarà stabile, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Alle 09:00, la temperatura salirà a +7,6°C, continuando a mantenere condizioni di cielo sereno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il clima si manterrà sereno con una temperatura di +9,2°C. La situazione rimarrà favorevole, con un’umidità attorno al 60% e una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Alle 15:00, la temperatura scenderà a +6,9°C, ma le condizioni rimarranno stabili.

Nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 19:00, la temperatura si attesterà a +4,4°C, mantenendo condizioni di cielo sereno fino a tarda notte. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1028 hPa, garantendo un fine giornata tranquillo.

Sabato 30 Novembre

Durante la notte di Sabato 30 Novembre, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +3,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo del 5%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,2 km/h. L’umidità sarà al 74%, senza alcuna previsione di precipitazioni. Proseguendo verso le ore successive, alle 01:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +3,6°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà ancora coperto con una temperatura di +3,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 98% intorno alle 10:00, mantenendo una temperatura di +5,5°C. La situazione climatica rimarrà stabile, con una leggera brezza che accompagnerà la mattinata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il meteo presenterà nubi sparse e una temperatura di +6,4°C. La situazione climatica si manterrà favorevole, con una leggera diminuzione della temperatura fino a +5,3°C alle 15:00. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +3,2°C, mantenendo condizioni di cielo sereno fino a tarda notte. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1029 hPa, garantendo un fine settimana tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per il fine settimana indicano un clima prevalentemente sereno e stabile, con temperature che varieranno tra i +3°C e i +10°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere un weekend piacevole.

