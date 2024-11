Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,3°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +7,3°C alle 04:00. La temperatura percepita varierà da +7,8°C a +6,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,6 km/h e 5,9 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 73-76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +12,3°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita si attesterà tra +6,2°C e +11°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori tra 2,3 km/h e 6,6 km/h, sempre da direzione Sud-Ovest. L’umidità si ridurrà, oscillando tra 60% e 67%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno, con temperature che si manterranno tra +10,3°C e +12,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, variando da 9,3°C a 11°C. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con valori che raggiungeranno i 6,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 76%.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a +6,8°C entro le 22:00, con una temperatura percepita di +5,9°C. La velocità del vento si manterrà tra 4,2 km/h e 5,5 km/h, mentre l’umidità salirà fino all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,7°C a mezzanotte, con una leggera variazione fino a +6,4°C alle 04:00. La temperatura percepita sarà di circa 5,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,8 km/h e 6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83-85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022-1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si alzeranno lentamente, raggiungendo i +10,4°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita sarà di circa 9,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, tra 2 km/h e 5 km/h, sempre da direzione Sud. L’umidità si attesterà attorno al 65-67%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno tra +9,1°C e +10,5°C. La temperatura percepita sarà simile, variando da 9,1°C a 9,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che raggiungeranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 73%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che scenderanno a +5,6°C entro le 22:00. La temperatura percepita sarà di 4,5°C. La velocità del vento si manterrà tra 5,4 km/h e 6,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84-85%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,5°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +4,9°C alle 04:00. La temperatura percepita varierà da 4,3°C a 3,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,1 km/h e 6,1 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81-83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023-1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +10,3°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita sarà di circa 9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si ridurrà, oscillando tra 60% e 70%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si manterranno tra +8,4°C e +10,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, variando da 8,8°C a 9,4°C. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con valori che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 73%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a +5,1°C entro le 22:00. La temperatura percepita sarà di 4,1°C. La velocità del vento si manterrà tra 5,5 km/h e 6 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 78-82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +4,4°C alle 04:00. La temperatura percepita varierà da 3,9°C a 3,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,4 km/h e 6,2 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 73-76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +7°C intorno alle 08:00. La temperatura percepita sarà di circa 7°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che raggiungeranno i 2,7 km/h. L’umidità si ridurrà, oscillando tra 63% e 69%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno tra +8,6°C e +9,4°C. La temperatura percepita sarà simile, variando da 8,6°C a 9,4°C. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con valori che raggiungeranno i 2,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che scenderanno a +5,1°C entro le 22:00. La temperatura percepita sarà di 4,1°C. La velocità del vento si manterrà tra 5,4 km/h e 6 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature miti, seguiti da un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare di Lunedì e Mercoledì, mentre Martedì e Giovedì si presenteranno con condizioni più nuvolose. Si consiglia di tenere d’occhio le variazioni meteo, specialmente per chi ha programmi all’aperto.

