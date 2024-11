Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Lumezzane indicano un giorno caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata che si presenterà sereno, ma che evolverà rapidamente verso un clima più instabile. Durante la notte, si registreranno temperature intorno a +2,2°C, con cielo sereno e una leggera brezza. Tuttavia, già nelle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno la giornata.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e una temperatura di +2,2°C. La mattina inizierà con piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai +1,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 95% entro le ore centrali della giornata. Le previsioni del tempo per il pomeriggio non promettono miglioramenti, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a +3,8°C. La pioggia si intensificherà, portando a una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 27%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con temperature che si manterranno attorno ai +2,9°C e la presenza di neve prevista nel tardo pomeriggio. La sera si presenterà particolarmente piovosa, con piogge leggere che porteranno a un accumulo di circa 0,51mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +1,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo un inizio di giornata relativamente tranquillo, si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temperature in calo. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo, con la possibilità di neve nel pomeriggio. Le temperature continueranno a oscillare, mantenendosi sotto i +5°C. Pertanto, si raccomanda di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +2.2° perc. +2.2° 0.18 mm 2.9 ESE max 9.3 Scirocco 63 % 1008 hPa 4 nubi sparse +2° perc. +2° prob. 20 % 4 N max 4 Tramontana 62 % 1009 hPa 7 poche nuvole +1.7° perc. +0.2° Assenti 5.3 N max 5.3 Tramontana 59 % 1010 hPa 10 poche nuvole +5.3° perc. +5.3° Assenti 2 SSO max 3 Libeccio 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +5.4° perc. +4.5° Assenti 5 SSE max 5.4 Scirocco 51 % 1005 hPa 16 cielo coperto +3.8° perc. +3.8° prob. 27 % 4.6 E max 7.6 Levante 66 % 1003 hPa 19 pioggia leggera +1.2° perc. -1° 0.33 mm 6.9 NNE max 10.2 Grecale 91 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +1.3° perc. -1.3° 0.7 mm 8.2 N max 12.8 Tramontana 91 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:40

