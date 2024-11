Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Lumezzane si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%, mantenendo le temperature intorno ai 5°C. La mattina non porterà significativi cambiamenti, con temperature che si attesteranno tra i 5°C e gli 8°C, accompagnate da un cielo ancora coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 6,5°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 5,3°C con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà elevata, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni. La situazione rimarrà simile anche nelle prime ore della mattina, dove il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si aggireranno tra i 5°C e gli 8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 6,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta, sebbene grigia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni solo nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi schiarite. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima piuttosto grigio e fresco per i giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.1° perc. +4.1° Assenti 5.4 NNE max 4.8 Grecale 76 % 1014 hPa 4 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.8 NNE max 4.2 Grecale 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +5.2° perc. +4.2° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 72 % 1013 hPa 10 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.3 OSO max 4.2 Libeccio 62 % 1011 hPa 13 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.9 ONO max 5.7 Maestrale 73 % 1008 hPa 16 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.7 ONO max 6 Maestrale 77 % 1007 hPa 19 cielo coperto +5.6° perc. +4.4° Assenti 6 NNO max 6.9 Maestrale 77 % 1007 hPa 22 cielo coperto +5.1° perc. +3.8° Assenti 6.2 NNO max 6 Maestrale 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:42

