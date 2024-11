Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lumezzane si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 9,7°C al mattino fino a un massimo di 14,9°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che si manterranno sotto i 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’80% durante le ore diurne.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 86%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nord Est, con una velocità di circa 4,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 12,6°C entro le 08:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con condizioni di cielo coperto a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82%. I venti rimarranno leggeri, con una direzione prevalentemente sud-occidentale.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. L’umidità si manterrà alta, ma i venti continueranno a essere deboli, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lumezzane indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 15°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.8° Assenti 4.9 NNE max 4.3 Grecale 84 % 1026 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +9.2° Assenti 4.9 NNE max 4.5 Grecale 81 % 1025 hPa 7 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 4.6 NNE max 4.5 Grecale 78 % 1026 hPa 10 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 3.8 S max 2 Ostro 68 % 1025 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 4.2 SSO max 1.9 Libeccio 71 % 1024 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +10.9° Assenti 1.2 E max 1.9 Levante 88 % 1025 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.8° Assenti 4 NNE max 3.7 Grecale 88 % 1026 hPa 22 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.4 NNE max 4.1 Grecale 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:56

