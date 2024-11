Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 10,5°C. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e nella sera. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,1°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 10,5°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase, l’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 9,7°C alle 14:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a valori superiori all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’87%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lumezzane indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo che potrebbe rimanere nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre per chi preferisce il clima fresco e nuvoloso, Mercoledì sarà una giornata da non perdere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5° perc. +3.7° Assenti 6 N max 5.3 Tramontana 79 % 1026 hPa 4 cielo sereno +4.6° perc. +3.2° Assenti 6.2 N max 5.5 Tramontana 77 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 4.8 NNE max 4.5 Grecale 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.5° perc. +9.1° Assenti 5.2 SSO max 3.7 Libeccio 62 % 1025 hPa 13 nubi sparse +10.3° perc. +9° Assenti 4.9 SO max 2.8 Libeccio 63 % 1022 hPa 16 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.7 SO max 2.6 Libeccio 85 % 1022 hPa 19 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 1.9 NE max 1.9 Grecale 87 % 1022 hPa 22 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.5 ENE max 4 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:47

