Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con una velocità che varierà tra i 3 e i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere circa 13°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, arrivando a toccare i 18 km/h, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 60-70%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si manterrà sotto il 20%.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11-13°C, con un cielo ancora coperto e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una certa vivacità, con intensità che potrà arrivare fino a 30 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 69%, contribuendo a un clima piuttosto fresco.

Nella sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70-73%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Macerata mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate sotto le nuvole troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 3.9 OSO max 3.8 Libeccio 84 % 1021 hPa 5 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.6 SO max 3.1 Libeccio 77 % 1021 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 15 % 1.4 S max 6.8 Ostro 77 % 1021 hPa 11 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° prob. 23 % 17.1 ESE max 24.7 Scirocco 60 % 1021 hPa 14 cielo coperto +12.9° perc. +11.9° prob. 22 % 17.3 ESE max 25.6 Scirocco 62 % 1020 hPa 17 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° prob. 18 % 12.6 ESE max 30.3 Scirocco 69 % 1021 hPa 20 nubi sparse +8.9° perc. +8.4° Assenti 5.3 ESE max 8.3 Scirocco 73 % 1022 hPa 23 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.3 NE max 5.3 Grecale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.