Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% in molte ore della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 10,5°C a un massimo di 13,8°C intorno a mezzogiorno. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità che si attesterà attorno al 70%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità che non supererà i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 13,5°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 11°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che non permetteranno al sole di farsi vedere. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima piuttosto fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’87%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Macerata non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su livelli simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione climatica suggerisce di prepararsi a giornate fresche e umide, tipiche della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.2° Assenti 3.2 OSO max 3.1 Libeccio 64 % 1013 hPa 4 nubi sparse +10° perc. +8.9° Assenti 4.4 OSO max 4.3 Libeccio 68 % 1012 hPa 7 cielo coperto +10.5° perc. +9.5° Assenti 0.6 O max 0.9 Ponente 70 % 1013 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 5 % 4.2 NNE max 4.1 Grecale 61 % 1014 hPa 13 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° prob. 31 % 7.3 NNE max 6.5 Grecale 62 % 1013 hPa 16 cielo coperto +11° perc. +10.3° prob. 13 % 3.7 N max 4 Tramontana 81 % 1013 hPa 19 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° prob. 1 % 3.6 ONO max 3.5 Maestrale 88 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 1 % 3.6 O max 3.5 Ponente 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:37

