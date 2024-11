Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 18,9°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 11,2°C durante la notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con una predominanza di nubi sparse e occasionali schiarite.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo presenterà nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14,9°C entro le 8:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 48% entro le 9:00.

Nel pomeriggio, il clima resterà mite, con temperature che toccheranno il picco di 18,9°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con intensità che varierà tra 6 e 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66% verso le 15:00.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 27%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con direzione da Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni, poiché le condizioni possono cambiare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 6.8 OSO max 6.3 Libeccio 60 % 1023 hPa 5 nubi sparse +11.2° perc. +9.8° Assenti 7.2 OSO max 7 Libeccio 56 % 1022 hPa 8 poche nuvole +14.9° perc. +13.8° Assenti 4.5 O max 5.3 Ponente 52 % 1023 hPa 11 poche nuvole +18.5° perc. +17.6° Assenti 6.7 N max 6.8 Tramontana 46 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 8.4 N max 8.9 Tramontana 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 4.6 NO max 4.7 Maestrale 80 % 1023 hPa 20 poche nuvole +12.3° perc. +11.6° Assenti 6.6 O max 6.6 Ponente 79 % 1024 hPa 23 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 9.3 O max 12.7 Ponente 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:52

