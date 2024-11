Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Macerata di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con un picco massimo che non supererà i 14°C. La presenza di nuvole e piogge leggere al mattino darà spazio a schiarite nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. I venti soffieranno da sud-ovest con intensità di 46 km/h, portando a raffiche che raggiungeranno i 88,2 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 65%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 993 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Si prevedono piogge leggere con temperature che scenderanno fino a 10°C. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, mantenendo una velocità di circa 36 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero accumularsi fino a 0,66 mm.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a migliorare. Le nuvole si diraderanno e si passerà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 7°C. I venti si attenueranno, con velocità che varieranno tra i 21 km/h e i 29 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 15%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 5°C, con venti leggeri che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da instabilità e piogge, il weekend si preannuncia più sereno, con temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre un fattore da considerare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.2° prob. 24 % 55.5 SO max 100.3 Libeccio 67 % 991 hPa 5 cielo coperto +15.3° perc. +14.4° prob. 33 % 45.2 OSO max 85.1 Libeccio 60 % 994 hPa 8 pioggia leggera +10.7° perc. +9.5° 0.66 mm 37.2 O max 64.1 Ponente 66 % 999 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° prob. 70 % 28.6 NO max 40.5 Maestrale 60 % 1002 hPa 14 nubi sparse +8.8° perc. +5.4° prob. 17 % 25.5 NNO max 38.2 Maestrale 63 % 1005 hPa 17 nubi sparse +6.6° perc. +3.5° prob. 15 % 16.6 NO max 31 Maestrale 72 % 1010 hPa 20 nubi sparse +5.5° perc. +3.5° Assenti 9.1 OSO max 10.4 Libeccio 74 % 1013 hPa 23 nubi sparse +5.1° perc. +3.8° Assenti 6.3 O max 5.9 Ponente 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:34

