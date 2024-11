Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 67%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,2°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si manterrà leggero, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 22,2°C alle 12:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 41%, rendendo l’aria piuttosto piacevole. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,2 km/h e i 6 km/h, garantendo una leggera brezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno in modo significativo la giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 62%. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni serene. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo inizio di Novembre un periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.8 NE max 6.7 Grecale 69 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 5.8 NE max 6.8 Grecale 73 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.9° perc. +15.3° Assenti 5.8 NE max 7.3 Grecale 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° Assenti 2.2 NNE max 3 Grecale 47 % 1025 hPa 13 poche nuvole +22.4° perc. +21.8° Assenti 4.4 ONO max 4.2 Maestrale 40 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.9° perc. +19.2° Assenti 7.1 O max 8.8 Ponente 49 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 3.2 N max 4.8 Tramontana 58 % 1024 hPa 22 poche nuvole +16.5° perc. +15.8° Assenti 4.1 NE max 4.8 Grecale 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:51

