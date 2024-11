Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,3°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,4°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che si aggireranno attorno al 100% per gran parte della giornata, mentre nel corso della sera si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 16,1°C e un’umidità che si manterrà attorno al 68%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 11,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 10%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra 15,4°C e 20,6°C. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 49% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà leggera, mantenendosi sotto i 8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21,3°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, il cielo rimarrà comunque coperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 2-4%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 63%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Maddaloni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che il weekend porterà un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima temperato potranno apprezzare queste condizioni, mentre chi spera in giornate più soleggiate dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 12 % 7.3 NE max 10.8 Grecale 69 % 1027 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 12 % 7.6 ENE max 10.5 Grecale 72 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 7 % 7.4 NE max 10.6 Grecale 71 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° prob. 7 % 7.6 ENE max 8.9 Grecale 53 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +20.7° prob. 2 % 3.9 E max 6.9 Levante 45 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° prob. 4 % 5.1 NE max 10.4 Grecale 49 % 1025 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° prob. 5 % 9.9 NE max 16.5 Grecale 57 % 1026 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 8.8 NE max 13.8 Grecale 66 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:47

