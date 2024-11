Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Maddaloni per Giovedì 14 Novembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e precipitazioni. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 84%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016 hPa, mentre il vento soffierà da est-nord-est con velocità variabile.

Nel corso della mattina, il meteo di Maddaloni subirà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà al 62%. La velocità del vento si manterrà bassa, con brezza leggera che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Il pomeriggio continuerà a presentare un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. L’umidità rimarrà intorno al 65%, e non si escludono leggere piogge, anche se con probabilità ridotta. La pressione atmosferica si stabilizzerà, mantenendo valori simili a quelli della mattina.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo di Maddaloni torneranno a deteriorarsi, con piogge che si intensificheranno nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 12°C, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Maddaloni indicano un miglioramento temporaneo durante la mattina, seguito da un ritorno delle piogge nel tardo pomeriggio e nella sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione, poiché le precipitazioni potrebbero continuare anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori freschi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.76 mm 9.8 ENE max 17.5 Grecale 83 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 52 % 8.7 NE max 15.6 Grecale 81 % 1017 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 6.5 NE max 11.8 Grecale 79 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 4.8 ENE max 5.4 Grecale 64 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +15.4° prob. 9 % 1.7 ENE max 3.1 Grecale 60 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° prob. 16 % 1.2 N max 4 Tramontana 65 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +13.3° perc. +12.7° 1.04 mm 1.5 NO max 6 Maestrale 77 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.3° perc. +11.6° 0.27 mm 7 NNE max 11.6 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

