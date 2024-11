Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Magenta si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento delle temperature nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte inizierà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nuvole che copriranno il cielo, portando a una copertura nuvolosa del 100% entro le ore 7:00.

Nel dettaglio, la notte si presenterà tranquilla, con cieli sereni e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 12,5°C alle 5:00. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1 e 2 km/h, e la direzione del vento varierà da Sud Est a Ovest. L’umidità rimarrà elevata, mantenendo un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle 7:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C alle 7:00, per poi salire gradualmente fino a 16,9°C a mezzogiorno. Il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,3°C alle 14:00, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità comprese tra 3 e 5 km/h.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a 13,2°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà nuovamente, ma non raggiungerà i livelli della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a cieli sereni nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 15-17°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità rimarrà un fattore da tenere in considerazione.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.9° Assenti 1.1 E max 1.6 Levante 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 0.8 N max 1.3 Tramontana 87 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 2.3 O max 3.4 Ponente 82 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 2.8 SO max 2.1 Libeccio 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 3.5 SE max 3 Scirocco 64 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 4.3 SSE max 5.8 Scirocco 72 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 3.5 SE max 4.8 Scirocco 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 3 ESE max 4 Scirocco 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.