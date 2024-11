Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Magenta si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che lasceranno spazio a nubi sparse nel pomeriggio e a un cielo coperto in serata. Le temperature si attesteranno tra i +2,5°C e i +7,6°C, mentre i venti saranno prevalentemente deboli, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cieli sereni e una temperatura che si aggirerà intorno ai +2,5°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 48%, e la pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, attorno a 1021 hPa. I venti soffieranno da Nord Ovest con intensità di 9,4 km/h, creando una leggera brezza vivace.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +3,7°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di freschezza. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 84% di copertura entro le 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +7,6°C, con una percezione di caldo simile. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +4,4°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 50%, mentre i venti rimarranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano un Sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso un clima più nuvoloso e fresco nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno prepararsi a un clima più invernale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.2° perc. -0.7° Assenti 10.1 ONO max 21.7 Maestrale 51 % 1022 hPa 4 cielo sereno +1.9° perc. -0.6° Assenti 8.1 NO max 21.7 Maestrale 51 % 1024 hPa 7 cielo sereno +1.5° perc. -0.8° Assenti 7.6 ONO max 15.3 Maestrale 53 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.1° perc. +3.9° Assenti 5.9 NO max 8.6 Maestrale 37 % 1029 hPa 13 nubi sparse +7.5° perc. +6.9° Assenti 4.9 ONO max 6.2 Maestrale 31 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 4.7 O max 4.8 Ponente 39 % 1030 hPa 19 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 3.6 ONO max 4 Maestrale 47 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.6° perc. +3.4° Assenti 5.4 NNO max 8 Maestrale 52 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:45

