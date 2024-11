Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo che si presenterà per lo più sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 18°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno i 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 9%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità continuerà a scendere, arrivando a livelli intorno al 63%.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 3 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che la settimana inizi con condizioni favorevoli, mentre verso la fine potrebbero verificarsi lievi variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di un clima mite e sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.2° Assenti 2.2 NE max 2.6 Grecale 71 % 1026 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 3 NE max 3.5 Grecale 75 % 1026 hPa 7 poche nuvole +13° perc. +12.4° Assenti 2 ENE max 3 Grecale 78 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 3.9 ESE max 5.2 Scirocco 69 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 4 SE max 3.5 Scirocco 63 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° Assenti 5.1 SE max 7.1 Scirocco 71 % 1025 hPa 19 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 2.1 ESE max 2.6 Scirocco 80 % 1026 hPa 22 poche nuvole +14.1° perc. +13.8° Assenti 0.6 E max 1.7 Levante 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:05

