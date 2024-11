Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con un picco massimo di circa 7,9°C atteso nel primo pomeriggio. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili, che contribuiranno a un aumento dell’umidità.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma con l’avanzare delle ore si assisterà a un aumento delle nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,9°C, con una leggera diminuzione fino a 5°C verso l’alba. L’umidità sarà in aumento, raggiungendo il 61%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che varieranno tra 4,7°C e 7,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo più coperto entro il tardo mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia più critico, con un cielo completamente coperto e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a un massimo di 7,7°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi intorno alle 15:00, con un’intensificazione della pioggia che porterà a valori di 1,36 mm entro le 17:00. L’umidità raggiungerà il 87%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a toccare i 2,5°C. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 15,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 97%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un miglioramento atteso solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo. Si consiglia di prepararsi a giornate fresche e piovose, con un’attenzione particolare alle eventuali variazioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.7° perc. +3.8° prob. 2 % 8.7 NE max 21 Grecale 50 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.4° perc. +3.9° Assenti 7.1 NE max 14.8 Grecale 63 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 3.7 N max 6.4 Tramontana 56 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 1.3 NNO max 1.7 Maestrale 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 13 % 4.2 ESE max 6.3 Scirocco 50 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +5.6° perc. +4.2° 0.48 mm 7.1 N max 12.8 Tramontana 73 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3° perc. +1.6° 1.17 mm 5.7 NE max 15.4 Grecale 96 % 999 hPa 22 pioggia leggera +2.6° perc. +0.5° 0.58 mm 7.5 N max 14.6 Tramontana 97 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:46

