Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le condizioni meteo a Magenta per Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7,9°C e i 10,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa della presenza di umidità elevata, che si attesterà attorno all’80%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 4,1 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 8°C, con cielo coperto e umidità che si aggirerà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Durante la mattina, si assisterà a un lieve miglioramento con la presenza di poche nuvole, ma la copertura nuvolosa rimarrà significativa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 10,5°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, intorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,8°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 65%. I venti rimarranno deboli, rendendo la sensazione di freddo più intensa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7,9°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e Mercoledì si prevede un quadro meteo sostanzialmente invariato, con possibilità di qualche schiarita, ma sempre con una predominanza di nuvole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano cambiamenti significativi nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.5 E max 3.9 Levante 83 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.4 SE max 1.5 Scirocco 84 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.6 SE max 1.9 Scirocco 86 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.9 SE max 3.7 Scirocco 73 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.8° perc. +9.7° Assenti 4.1 ESE max 4.9 Scirocco 65 % 1014 hPa 16 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.5 SE max 3.6 Scirocco 71 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.1 ESE max 1.7 Scirocco 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 0.6 ENE max 1.3 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:49

