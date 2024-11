Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,4°C intorno a mezzogiorno. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa garantiranno un’ottima visibilità. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 59%. I venti rimarranno leggeri, con intensità variabile, ma sempre sotto i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un leggero calo rispetto al picco della mattina. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 77%, e i venti saranno quasi assenti, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se ci si aspetta un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Pertanto, sarà possibile godere di giornate all’aperto senza preoccupazioni legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 1.4 ONO max 1.8 Maestrale 85 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 3.6 O max 4.2 Ponente 86 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.7° Assenti 3.8 O max 5.4 Ponente 82 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +15° Assenti 3.8 OSO max 3.8 Libeccio 66 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 3 SSO max 1.9 Libeccio 57 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 3.2 S max 3.7 Ostro 65 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 1.2 S max 2.2 Ostro 74 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 1 ENE max 1.7 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:03

