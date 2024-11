Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +11,3°C e i +13,8°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 16,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +12,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest – Sud Ovest, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 15%. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 69%.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno tra i +11,7°C e i +13,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera. Anche in questa fase, le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori attorno al 25%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +13,8°C intorno alle 11:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una percentuale di nuvolosità che si attesterà intorno al 94%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui +11,3°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 74%. Le condizioni di vento saranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature simili e una leggera variabilità del vento. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e le temperature fresche, che caratterizzeranno il clima di questo periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° prob. 8 % 4.6 OSO max 7.2 Libeccio 70 % 1029 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° prob. 19 % 5.6 O max 9.1 Ponente 71 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° prob. 29 % 9.7 NO max 16.9 Maestrale 77 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 25 % 5.4 NO max 8.9 Maestrale 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 6.9 O max 8.4 Ponente 64 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° Assenti 6.3 O max 9.1 Ponente 69 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° Assenti 4.6 OSO max 6.6 Libeccio 71 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° Assenti 3.2 O max 3.5 Ponente 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.