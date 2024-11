Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni che accompagneranno l’intera giornata. I venti, moderati e freschi, soffieranno da nord-ovest, contribuendo a mantenere l’aria frizzante.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,2°C, con una percezione termica che scenderà a 1,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma si prevede un miglioramento progressivo. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si schiarirà, e alle 07:00 si registrerà un cielo sereno e una temperatura di 3°C, con una leggera brezza da nord-ovest.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di riscaldare l’aria. I venti, che si manterranno tra i 10 e i 15 km/h, daranno una sensazione di freschezza, ma non impediranno di godere di una piacevole giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 8-9°C, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. La brezza vivace da nord-ovest continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e asciutta. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature gradevoli, con un clima fresco e ventilato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 3°C e i 10°C, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +2.8° perc. +0.2° Assenti 9.4 O max 16.1 Ponente 79 % 995 hPa 4 nubi sparse +1.9° perc. -2.1° Assenti 15.6 OSO max 32.4 Libeccio 76 % 999 hPa 7 cielo sereno +3° perc. -0.1° Assenti 11.6 NO max 39.9 Maestrale 62 % 1002 hPa 10 cielo sereno +7.2° perc. +4.6° Assenti 14.5 NNO max 39.9 Maestrale 38 % 1005 hPa 13 cielo sereno +9.4° perc. +7.5° Assenti 12.5 NNO max 25.6 Maestrale 27 % 1007 hPa 16 cielo sereno +7° perc. +5° Assenti 10.4 NO max 22.6 Maestrale 38 % 1010 hPa 19 cielo sereno +4.8° perc. +2.1° Assenti 11.3 NO max 24.9 Maestrale 48 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3.3° perc. +0.4° Assenti 11 NO max 24.9 Maestrale 47 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:46

