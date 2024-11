Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Manfredonia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,4°C durante la notte e un massimo di +19,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo una buona visibilità. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’87%, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i +19,1°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 2,1 km/h e i 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 54% entro mezzogiorno.

Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19°C. La brezza leggera da Est contribuirà a rendere il clima gradevole, con umidità che si attesterà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, e la visibilità rimarrà ottima.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +14°C. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Manfredonia indicano un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata di sole prima dell’arrivo di condizioni più variabili nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.3° perc. +13° Assenti 5.3 NO max 7.1 Maestrale 86 % 1025 hPa 5 poche nuvole +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.1 ONO max 6.6 Maestrale 87 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.5 O max 5 Ponente 72 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.1° perc. +18.5° Assenti 2.5 E max 2.9 Levante 54 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 6.6 E max 6 Levante 56 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 5.9 E max 6.9 Levante 79 % 1025 hPa 20 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 1.9 ONO max 3 Maestrale 81 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° Assenti 3.6 ONO max 3.9 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:43

