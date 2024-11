Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature saliranno leggermente, toccando i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, creando un clima piuttosto umido. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria non prevedono precipitazioni, quindi si potrà godere di una mattinata tranquilla, sebbene nuvolosa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si passerà da nubi sparse a un cielo più sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,6°C verso le ore 18:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 53%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 4,7 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a una serata piacevole, ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Manfredonia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e miglioramento. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Sarà quindi un periodo favorevole per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alle temperature che, sebbene miti, potrebbero richiedere un abbigliamento adeguato nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° Assenti 3.5 O max 4.5 Ponente 84 % 1026 hPa 5 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° Assenti 4 O max 5.1 Ponente 86 % 1026 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 2.3 OSO max 4.8 Libeccio 73 % 1028 hPa 11 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 1.9 E max 2.9 Levante 59 % 1027 hPa 14 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 7.8 E max 7.2 Levante 64 % 1027 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.7 ENE max 5.9 Grecale 82 % 1028 hPa 20 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 2.8 O max 3.3 Ponente 84 % 1029 hPa 23 cielo sereno +14° perc. +13.8° Assenti 4.4 O max 4.7 Ponente 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.