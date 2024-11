Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 15 Novembre a Manfredonia si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che accompagneranno le prime ore della notte e la mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle piogge. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, oscillando tra i 10°C e i 13°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 44,4 km/h.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La velocità del vento varierà tra i 15 km/h e i 20 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest-Nord Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno circa 0,72 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente, con piogge moderate che continueranno a interessare Manfredonia. Le temperature si manterranno sui 10°C e 11°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 21 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 1,75 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno e si passerà a un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 13°C. La copertura nuvolosa scenderà al 22%, e il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h. Questo cambiamento porterà a un clima più gradevole, sebbene le temperature percepite rimarranno fresche.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. Il vento continuerà a soffiare fresco, ma con intensità leggermente ridotta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si assisterà a un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che si manterranno fresche. Questo trend di miglioramento potrebbe continuare anche nei giorni successivi, portando a un clima più favorevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +10.3° perc. +9.7° 0.62 mm 19.3 NO max 33.2 Maestrale 90 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +10.3° perc. +9.7° 0.34 mm 15.6 NO max 29.4 Maestrale 87 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +10.7° perc. +10° 0.68 mm 16.4 NO max 29.3 Maestrale 80 % 1019 hPa 11 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° prob. 73 % 21.7 NO max 33.4 Maestrale 72 % 1019 hPa 14 nubi sparse +12.9° perc. +11.9° Assenti 29.1 NNO max 40.5 Maestrale 65 % 1019 hPa 17 poche nuvole +12° perc. +11° Assenti 25.2 NNO max 42.8 Maestrale 67 % 1020 hPa 20 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 22.8 NO max 42 Maestrale 72 % 1020 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 26 NNO max 43.5 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.