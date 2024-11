Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Manfredonia registrerà nubi sparse con una temperatura di circa +9,1°C e una temperatura percepita di +5,7°C. La velocità del vento sarà di 26,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, creando una sensazione di fresco. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 60% e l’umidità sarà al 50%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno a partire dalle 07:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +11,8°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di +10,3°C. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 10-14 km/h, sempre da Nord-Nord Ovest, e la copertura nuvolosa scenderà al 8%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10,9°C. La velocità del vento sarà più leggera, intorno ai 6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il pomeriggio asciutto.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, con valori che scenderanno fino a +8,3°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 4,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature fresche e cieli sereni. Domani, ci si aspetta una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.8° perc. +6.2° Assenti 17.2 NNO max 31.3 Maestrale 45 % 1019 hPa 5 nubi sparse +8.2° perc. +6.2° Assenti 11.7 NNO max 23.2 Maestrale 51 % 1023 hPa 8 cielo sereno +9.7° perc. +8.1° prob. 18 % 11.6 NO max 19.6 Maestrale 56 % 1027 hPa 11 cielo sereno +11.5° perc. +10° prob. 17 % 14 NNO max 17.6 Maestrale 50 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.7° perc. +10.2° Assenti 10.9 NNO max 12.7 Maestrale 46 % 1030 hPa 17 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.2 N max 3.8 Tramontana 55 % 1032 hPa 20 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 4.4 OSO max 5.3 Libeccio 57 % 1034 hPa 23 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.4 OSO max 6.1 Libeccio 58 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:29

