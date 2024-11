Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, con un graduale aumento della copertura nuvolosa verso la sera. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con massime che raggiungeranno i 14,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che scenderanno fino a +8,4°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a +13,4°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima gradevole, con umidità in calo fino al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,2°C, con cieli ancora sereni e una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno una leggera variazione nelle temperature, che scenderanno a +8,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 0.3 SSO max 1.7 Libeccio 82 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.5° perc. +7.8° Assenti 5.8 NNE max 6.2 Grecale 82 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.5 ENE max 4 Grecale 75 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.5° perc. +11.4° Assenti 3.3 SSE max 5.7 Scirocco 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.2° perc. +13° Assenti 4.2 ESE max 6.3 Scirocco 53 % 1024 hPa 16 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 5.1 E max 5.7 Levante 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9.5° perc. +8.4° Assenti 7.8 ESE max 9.3 Scirocco 71 % 1023 hPa 22 nubi sparse +8.6° perc. +8° Assenti 5.3 E max 5.5 Levante 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:48

