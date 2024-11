Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Mantova si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si attesteranno attorno ai 7°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, provenienti principalmente da ovest. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’85%, contribuendo a un senso di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 5,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e la velocità del vento si attesterà sui 7,7 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1032 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 7,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%, e il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 8 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando punte del 81%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,9°C, con un cielo sempre coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Il vento si presenterà molto debole, con intensità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’86%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,7°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 95%. Il vento rimarrà debole, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite solo in seguito. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature in calo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.6° perc. +3.8° Assenti 8.2 O max 12.1 Ponente 70 % 1031 hPa 4 cielo coperto +5.4° perc. +3.6° Assenti 8.3 O max 14.7 Ponente 77 % 1030 hPa 7 cielo coperto +5.8° perc. +4.2° Assenti 7.7 OSO max 14.5 Libeccio 80 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.6 OSO max 6.7 Libeccio 77 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.5 O max 5.7 Ponente 81 % 1027 hPa 16 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.3 O max 3.6 Ponente 86 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.8 ONO max 4.9 Maestrale 90 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.7 OSO max 2 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:37

