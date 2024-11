Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Mantova si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 6,9°C e i 11°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno all’87%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, il che potrebbe offrire qualche opportunità per attività all’aperto, sebbene il cielo rimarrà coperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7,4°C, con una leggera diminuzione fino a 6,9°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,8 km/h e i 4,1 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 9,5°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la brezza leggera accompagnerà la giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’80%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che toccheranno i 7,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a una lieve variazione delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 11°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La copertura nuvolosa si ridurrà al 70%, permettendo qualche sprazzo di sole. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,4 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 7,3 km/h e i 9 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, e le condizioni di meteo non faranno presagire cambiamenti significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mantova indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e umidi. Non si prevedono precipitazioni, ma l’alta umidità potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.7 N max 3.8 Tramontana 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.1 NO max 2 Maestrale 83 % 1013 hPa 7 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 1 % 4.5 NO max 4.5 Maestrale 80 % 1012 hPa 10 cielo coperto +9.5° perc. +8.6° prob. 1 % 7.3 OSO max 8.8 Libeccio 79 % 1012 hPa 13 nubi sparse +11° perc. +10.1° prob. 1 % 8.4 O max 11 Ponente 74 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +8.5° Assenti 7.5 O max 11.3 Ponente 84 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +6.4° Assenti 9 O max 10.9 Ponente 88 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +5.4° Assenti 8.5 O max 10.2 Ponente 89 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:41

