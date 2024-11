Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un alternarsi di nuvole e pioggia leggera. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,4°C e una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’83%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma ci sarà una diminuzione della copertura nuvolosa, con il sole che potrà farsi vedere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C, mentre il vento si attenuerà, portandosi a una velocità di circa 10,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 3%.

Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della sera. Le temperature scenderanno a 7,5°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 87%. Il vento, proveniente da est, porterà con sé una sensazione di freschezza, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Mantova mostrano una tendenza a un clima variabile. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere, portando a repentini cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.6° perc. +7.6° Assenti 7 O max 11.4 Ponente 82 % 1000 hPa 4 cielo coperto +8.6° perc. +7.1° Assenti 9.6 O max 21.5 Ponente 83 % 996 hPa 7 nubi sparse +8.2° perc. +5.6° Assenti 16.4 O max 38.2 Ponente 82 % 995 hPa 10 nubi sparse +11.2° perc. +10.1° Assenti 19.9 ONO max 34.1 Maestrale 68 % 995 hPa 13 nubi sparse +12.9° perc. +11.9° prob. 9 % 17.1 ONO max 23.3 Maestrale 63 % 995 hPa 16 pioggia leggera +9.6° perc. +9.1° 0.19 mm 5.7 O max 6.6 Ponente 80 % 997 hPa 19 pioggia leggera +7.7° perc. +6.5° 0.59 mm 7.3 ENE max 11.6 Grecale 89 % 1001 hPa 22 pioggia leggera +7° perc. +5.7° 0.53 mm 7.2 ESE max 12.5 Scirocco 88 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.