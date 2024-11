Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto fresche, con valori che si aggireranno intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno o poco nuvoloso. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 11°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nubi sparse non impedirà però di godere di momenti di sole, anche se l’umidità si manterrà attorno al 59%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà ulteriormente, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa dell’umidità e del vento. Le condizioni di cielo nuvoloso si intensificheranno, portando a un cielo coperto in serata. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un cielo completamente coperto. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno raggiungere i 7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mantova indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare. La settimana si prospetta quindi con un clima tipicamente autunnale, ideale per attività all’aperto, purché si sia preparati a un po’ di umidità e frescura.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.3° perc. +3.9° Assenti 6.8 O max 6.8 Ponente 86 % 1019 hPa 4 poche nuvole +4.9° perc. +3.4° Assenti 6.4 O max 6.6 Ponente 85 % 1018 hPa 7 nubi sparse +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.2 O max 3.5 Ponente 82 % 1018 hPa 10 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3 OSO max 4 Libeccio 65 % 1017 hPa 13 poche nuvole +11.9° perc. +10.7° Assenti 2.8 SO max 4.5 Libeccio 59 % 1014 hPa 16 nubi sparse +9.7° perc. +9.4° Assenti 5.1 ESE max 5.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.4 E max 9.1 Levante 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.1° Assenti 6.6 E max 9.3 Levante 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:43

