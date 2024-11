Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Mantova si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,3 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, ma non si prevedono precipitazioni. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che varieranno da 10,7°C a 15,9°C. L’umidità si manterrà sopra il 75%, mentre il vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest. Le previsioni del tempo indicano che il cielo diventerà sempre più nuvoloso, raggiungendo il picco di copertura nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, con una direzione prevalentemente sud-est.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali non porteranno a fenomeni di maltempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione favorevole per attività all’aperto, soprattutto nelle ore serali. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Mantova

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.8° perc. +11.4° Assenti 1.4 NO max 1.4 Maestrale 91 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.1° perc. +10.7° Assenti 3.1 O max 2.9 Ponente 92 % 1025 hPa 7 nubi sparse +11.4° perc. +11° Assenti 4 O max 4.2 Ponente 92 % 1026 hPa 10 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 2.5 SO max 2 Libeccio 78 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 2.4 SSE max 2.1 Scirocco 72 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 4.1 ESE max 4.3 Scirocco 84 % 1025 hPa 19 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 3.5 ESE max 3.7 Scirocco 89 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° Assenti 2.1 ENE max 2.3 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:55

