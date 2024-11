Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale nelle ore centrali della giornata, mentre nelle prime ore della notte e della mattina si registreranno condizioni più serene, con poche nuvole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 16°C. Le condizioni si manterranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno poche nuvole e una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà a 14,5°C intorno alle 6:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 20% al 52% entro le ore centrali della mattina. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che non supererà i 3,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 44% e il 47%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 87%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 8.8 NE max 12.4 Grecale 61 % 1027 hPa 4 poche nuvole +14.8° perc. +14.1° Assenti 8.6 NE max 12 Grecale 67 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° Assenti 10.3 NE max 12.9 Grecale 67 % 1028 hPa 10 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° Assenti 7.1 ENE max 8.5 Grecale 51 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.2° prob. 2 % 3.7 ESE max 5.8 Scirocco 44 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19° perc. +18.2° prob. 2 % 0.9 S max 4.3 Ostro 47 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.3° prob. 6 % 4.8 NE max 10.2 Grecale 52 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.5° prob. 6 % 8.7 NE max 13.6 Grecale 57 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.