Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Marano di Napoli si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +15,1°C al mattino fino a un massimo di +19,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 53% e il 71% nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +16°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole, con valori che si aggireranno attorno ai +15°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Questo permetterà di godere di una mattinata tranquilla e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. L’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 67% entro le ore 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a +16°C, e l’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 71%. Non sono previste precipitazioni, ma il clima sarà più fresco e umido, tipico delle serate autunnali.

In conclusione, le previsioni meteo per Marano di Napoli indicano una giornata che inizierà con condizioni ideali, ma che si trasformerà in un clima più nuvoloso verso sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra valori simili, senza particolari variazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata, mentre la sera offrirà un’atmosfera più autunnale e fresca.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 4.9 NE max 6 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 4.3 ENE max 5.9 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.7° perc. +15° Assenti 5.5 E max 7.1 Levante 62 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 2.1 SE max 2.8 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 5.3 SO max 4.4 Libeccio 53 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 7.3 OSO max 8.1 Libeccio 64 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 2.7 NNO max 3.4 Maestrale 70 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

