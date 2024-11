Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si schiarirà, portando a un mattino sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di circa 15,7°C, che scenderà leggermente fino a 14°C all’alba. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un mattino sereno. Le temperature al mattino varieranno tra 14°C e 22°C, con picchi che si raggiungeranno intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 36%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con poche nuvole e temperature che si manterranno stabili attorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 35%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa 16°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Marcianise mostrano un trend di stabilità con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché il fine settimana potrebbe portare un cambiamento nel meteo con l’arrivo di nuvole e possibili piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.3° perc. +14.4° Assenti 5.7 NE max 6.4 Grecale 57 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.5° Assenti 6.3 NE max 7.9 Grecale 62 % 1025 hPa 7 poche nuvole +15.2° perc. +14.3° Assenti 6.3 NE max 8.7 Grecale 60 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.3° Assenti 5.3 ENE max 6.4 Grecale 41 % 1026 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +21.3° Assenti 1.4 NE max 4.8 Grecale 32 % 1025 hPa 16 poche nuvole +19.8° perc. +18.9° Assenti 4.5 ONO max 6.7 Maestrale 39 % 1025 hPa 19 poche nuvole +17.5° perc. +16.6° Assenti 5.3 NNE max 7.8 Grecale 52 % 1027 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +15.4° Assenti 7.3 NE max 11.7 Grecale 61 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.