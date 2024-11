Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco ma piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi con poche nuvole e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 20,9°C intorno alle 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 42%. La velocità del vento si manterrà tra i 7,5 km/h e i 10,7 km/h, contribuendo a rendere l’aria più frizzante.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21,8°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che varierà tra il 37% e il 49%. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,2°C alle 21:00. Il cielo si presenterà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 64%. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno, con venti che si attenueranno leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marcianise evidenziano un clima generalmente stabile e temperato. Domenica si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche. La settimana successiva potrebbe portare un aumento della nuvolosità, ma al momento non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un weekend all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.4° perc. +14.8° Assenti 7.5 NE max 12.6 Grecale 71 % 1025 hPa 4 poche nuvole +14.6° perc. +14° Assenti 7.9 NE max 13.9 Grecale 73 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.3° perc. +14.6° Assenti 8.2 NE max 12.9 Grecale 67 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20° perc. +19.2° Assenti 10.7 ENE max 13.8 Grecale 46 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.8° perc. +21° Assenti 7.9 E max 10.2 Levante 37 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +18.9° Assenti 7.6 ENE max 12.8 Grecale 44 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.3° perc. +16.6° Assenti 11.7 NE max 20.6 Grecale 58 % 1022 hPa 22 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 8.5 NE max 15.6 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.