Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Marcianise per Venerdì 15 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C nel pomeriggio. La giornata inizierà con una notte caratterizzata da nubi sparse e temperature minime di circa 9,6°C. Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 20%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 16,1°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 7 km/h. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10,6°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura di 9,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà assente, garantendo una serata tranquilla. La mattina si aprirà con temperature di circa 9,6°C, accompagnate da un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 15,2°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile e soleggiato, con temperature che toccheranno i 16,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto. La sera vedrà un leggero aumento della nuvolosità, ma senza alcuna previsione di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 10,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. La copertura nuvolosa rimarrà limitata e le probabilità di pioggia saranno molto basse. Pertanto, si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.6° perc. +7.8° prob. 6 % 12.5 NE max 23.1 Grecale 71 % 1018 hPa 4 poche nuvole +9.5° perc. +7.9° prob. 7 % 11.1 ENE max 30.1 Grecale 73 % 1018 hPa 7 poche nuvole +10.2° perc. +9.1° Assenti 9 NE max 17.7 Grecale 70 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.2° perc. +12.9° Assenti 8.8 NE max 13.1 Grecale 48 % 1019 hPa 13 cielo sereno +16.1° perc. +14.8° Assenti 7.2 NE max 11.4 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 7.1 ENE max 10.9 Grecale 44 % 1019 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 6.1 NE max 9.9 Grecale 54 % 1021 hPa 22 nubi sparse +10.8° perc. +9.5° Assenti 7.3 NE max 12.7 Grecale 59 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.