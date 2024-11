Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Marcianise si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà nel corso delle ore in un cielo sempre più nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +11,2°C durante la notte a un massimo di +17°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio e nella sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 14,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 61%. Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà gradevole, con temperature che saliranno fino a +16,9°C entro le ore centrali della giornata. Le nuvole inizieranno a comparire, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la copertura nuvolosa che raggiungerà l’88% entro le ore 15:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 15,8°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono piogge, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con un’ulteriore diminuzione della percezione termica. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1016 hPa, mentre la velocità del vento rimarrà molto bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera completamente coperta. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e un aumento della probabilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 2.1 NNE max 2.7 Grecale 62 % 1020 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +9.3° Assenti 2.8 NNE max 3 Grecale 64 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10.1° Assenti 2.6 NE max 3.4 Grecale 62 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.6° perc. +14.7° Assenti 3.8 SSO max 8.2 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 11.2 SO max 14.5 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 7.6 OSO max 12.3 Libeccio 64 % 1016 hPa 19 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 1.2 NO max 3 Maestrale 70 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 0.7 NO max 4.3 Maestrale 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.