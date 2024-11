Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Marcianise indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,8°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, con copertura che arriverà fino al 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 8,8 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 15,2°C e una leggera brezza da Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura che scenderà leggermente. Alle 06:00, la temperatura sarà di 13,8°C, con un’umidità che aumenterà progressivamente.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, raggiungendo il 55% a mezzogiorno. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. La temperatura massima si attesterà intorno ai 21,8°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,6°C alle 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 100% nel tardo pomeriggio. Le condizioni di vento rimarranno leggere, ma con un’intensificazione delle raffiche.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che continueranno a scendere fino a 16,3°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 60% e il 65%. I venti da Nord Est continueranno a soffiare, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e dell’umidità, che potrebbero portare a condizioni di tempo variabile. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° Assenti 7.7 NE max 12.9 Grecale 68 % 1028 hPa 4 poche nuvole +14.1° perc. +13.5° Assenti 7.4 NE max 12.6 Grecale 73 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15° perc. +14.3° Assenti 8.4 NE max 12.9 Grecale 70 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 8 ENE max 9 Grecale 49 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21° Assenti 4.5 ENE max 5.5 Grecale 40 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° Assenti 3.2 NNE max 4.5 Grecale 46 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° Assenti 7.6 NE max 14.1 Grecale 55 % 1027 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° Assenti 8.3 NE max 14.7 Grecale 62 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:48

