Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Marcianise si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,8°C durante la notte a un massimo di 21,9°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 62%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C intorno alle 11:00. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo al 42%. La ventilazione rimarrà debole, con velocità comprese tra 0,8 km/h e 5,6 km/h, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nelle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, si registreranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 55% entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto entro le 19:00. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C nella notte, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, ma le condizioni di umidità potrebbero rendere l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Martedì. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare. Domani e dopodomani si prevede un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +14.7° Assenti 5.7 NE max 6.8 Grecale 63 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 5.3 NE max 6.1 Grecale 66 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 5.6 ENE max 7 Grecale 59 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.3° Assenti 0.8 N max 1.3 Tramontana 44 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.9° perc. +21.2° Assenti 4 O max 3.1 Ponente 40 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 8.4 O max 9.6 Ponente 58 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.1 NNO max 4 Maestrale 71 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 3.6 NNE max 3.9 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:50

