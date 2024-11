Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. I dati raccolti mostrano temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La pressione atmosferica si presenterà su livelli normali, contribuendo a mantenere il tempo asciutto e stabile.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 7%. La velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h, proveniente da Nord Est, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, con valori prossimi allo 0%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con una velocità del vento che varierà tra 4,1 km/h e 8,7 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, toccando il 38%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 15,9°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 11,2°C entro le ore 23:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. La brezza si farà più leggera, con una velocità del vento che scenderà a circa 2,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli per la stagione.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Marcianise

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.5 NNE max 10.8 Grecale 62 % 1022 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +8.4° Assenti 6.7 NE max 10.5 Grecale 65 % 1022 hPa 7 cielo sereno +9.8° perc. +8.9° Assenti 7.6 NE max 13 Grecale 63 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14.7° perc. +13.4° Assenti 7.5 NE max 10 Grecale 45 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.8° perc. +15.5° Assenti 2.6 N max 3.9 Tramontana 37 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.3° perc. +13° Assenti 6 NO max 8.3 Maestrale 46 % 1021 hPa 19 cielo sereno +12.5° perc. +11.2° Assenti 3.3 NNO max 3.9 Maestrale 53 % 1021 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 2.8 NNO max 3.1 Maestrale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:41

