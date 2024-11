Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le nubi sparse che hanno caratterizzato la notte lasceranno spazio a cieli sereni, favorendo un clima gradevole e una buona visibilità. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 17°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che raggiungeranno il 75% nelle prime ore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,4 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno intorno a metà giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h, favorendo un clima tranquillo e piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 17,8°C. La bassa percentuale di copertura nuvolosa, che scenderà fino all’11%, garantirà un’ottima esposizione al sole. Anche la velocità del vento rimarrà leggera, contribuendo a un’atmosfera di calma e serenità.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi attorno ai 14°C. Le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. L’alta umidità potrebbe influenzare la percezione del freddo nelle ore serali, ma nel complesso, si prevede un clima favorevole per attività all’aperto. I giorni successivi potrebbero mantenere questa tendenza, con possibili variazioni legate a un incremento della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 71 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 73 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 73 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.7 SSE max 3 Scirocco 64 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.8° perc. +17.2° Assenti 4.7 S max 3 Ostro 60 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.5 SSE max 5.8 Scirocco 70 % 1025 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 0.8 NNE max 1.3 Grecale 82 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +13° Assenti 2.1 N max 2.4 Tramontana 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:03

