Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un progressivo innalzamento delle temperature. Nel pomeriggio, il clima si presenterà mite e soleggiato, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +8,5°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con percentuali che varieranno dal 100% al 90%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 2%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i +7,2°C alle 23:00.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, passando a nubi sparse e poi a poche nuvole. Le temperature inizieranno a risalire, con valori che toccheranno i +10°C intorno alle 10:00 e raggiungeranno i +11,2°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità, inizialmente alta, tenderà a diminuire, portandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +11°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo un clima gradevole. Le condizioni di bel tempo si protrarranno fino alla sera, quando le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo a +7,2°C entro le 23:00. L’umidità si attesterà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di bel tempo. Non si prevedono variazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, poiché le condizioni meteo potrebbero cambiare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 3.7 E max 9.1 Levante 75 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 6 % 0.9 E max 4.8 Levante 76 % 1023 hPa 7 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.6 NO max 7.5 Maestrale 71 % 1024 hPa 10 poche nuvole +10° perc. +9.6° Assenti 5.3 O max 7.6 Ponente 48 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.5° perc. +9.8° Assenti 6.4 OSO max 6.7 Libeccio 43 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10° perc. +8.5° Assenti 4.9 O max 8.2 Ponente 52 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.3 NNO max 5.3 Maestrale 61 % 1022 hPa 22 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.8 NNE max 4.3 Grecale 58 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:50

