Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Mariano Comense si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i +13,8°C e i +18,8°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con direzioni variabili, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +13,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 10%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 4,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +18°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e il vento continuerà a essere debole, favorendo una piacevole sensazione di benessere. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 76%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,2°C, mentre il vento rimarrà leggero, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 58%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con valori che raggiungeranno l’84%. Le temperature scenderanno leggermente, portandosi a circa +15,2°C. Il vento continuerà a essere debole, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Mariano Comense

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 4.8 NNO max 5.3 Maestrale 69 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 4.3 NNO max 5.2 Maestrale 67 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 4 NNO max 5.2 Maestrale 62 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.1° perc. +16.1° Assenti 2.8 S max 2.5 Ostro 48 % 1023 hPa 13 poche nuvole +18.8° perc. +18° Assenti 3.9 S max 2.8 Ostro 45 % 1022 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 1.5 SSE max 1.7 Scirocco 55 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 3.1 N max 3.4 Tramontana 64 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 3.8 NNE max 3.9 Grecale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:04

