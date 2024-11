Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che oscilleranno intorno ai 10°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura che raggiungerà i 14,9°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un pomeriggio e una sera con nubi sparse e cieli coperti.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Mariano Comense presenterà nubi sparse con una temperatura di circa 10,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 9,3°C, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,5 km/h da nord. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni fino alle 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 14,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 22%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,5 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente fino al 50%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 14,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 50%. A partire dalle 18:00, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che scenderà a 12,3°C.

La sera porterà cieli coperti, con temperature che si attesteranno attorno ai 11°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 67%. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1030 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso cieli più nuvolosi nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno monitorare attentamente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.1° Assenti 3.6 N max 4 Tramontana 69 % 1029 hPa 4 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.5 N max 3.9 Tramontana 67 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.7 NNE max 3 Grecale 65 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.2° perc. +12° Assenti 3 SSE max 2.8 Scirocco 54 % 1030 hPa 13 nubi sparse +14.9° perc. +13.7° Assenti 4.6 S max 3.6 Ostro 50 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.1° perc. +12° Assenti 2.6 SSE max 3 Scirocco 59 % 1029 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° Assenti 2.3 N max 2.8 Tramontana 66 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 2.8 N max 3 Tramontana 68 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:57

