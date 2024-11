Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 6,8°C e umidità al 62%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 11,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa sotto il 10%. Il pomeriggio si presenterà anch’esso sereno, con valori attorno a 11,4°C. La sera, le temperature scenderanno a 7,6°C.

Sabato, la notte sarà ancora serena con temperature simili, mentre durante il giorno si raggiungeranno i 11,6°C. Domenica, invece, porterà un aumento della copertura nuvolosa fino all’88%, con temperature che si stabilizzeranno attorno a 11,5°C e un clima più umido.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Con queste condizioni, si prevede una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 2,1 km/h e i 4,3 km/h, sempre da direzioni prevalentemente sud-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 38% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non supererà il 11%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 4,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 39%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1023 hPa.

La sera di Venerdì vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 7,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 6%, e i venti soffieranno a una velocità di 3,1 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 11,2°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 14%, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 42%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà limitata all’8%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1020 hPa.

La sera di Sabato vedrà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 7,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 21%, e i venti soffieranno a una velocità di 3,2 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino all’88%, con temperature che saliranno fino a 10°C entro le 10:00. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 4,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 46%.

La sera di Domenica vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 70%.

In conclusione, il fine settimana a Mariano Comense si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì e Sabato offriranno giornate prevalentemente serene e soleggiate, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, porterà un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche, suggerendo di prepararsi per un clima più umido e coperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.