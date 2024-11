Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Marigliano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 14°C.

Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,2°C, con un cielo ancora coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo l’umidità piuttosto alta, intorno al 75%. Verso la sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 15,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con assenza di pioggia prevista.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata nuvolosa, ma senza eventi meteorologici significativi. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 16°C. Gli amanti del clima mite troveranno quindi favorevoli le condizioni, mentre chi spera in un cambiamento potrebbe dover attendere ulteriori aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° prob. 5 % 2.3 SSO max 4.5 Libeccio 67 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 10 % 1.5 S max 4.9 Ostro 72 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 6 % 2.8 SSE max 5.7 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 10 % 2.8 SE max 5.6 Scirocco 79 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 16 % 3.9 SSE max 6.6 Scirocco 75 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 16 % 3 SSE max 4.4 Scirocco 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° prob. 15 % 2.9 SE max 3.5 Scirocco 80 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 14 % 2.6 SE max 3.3 Scirocco 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:35

