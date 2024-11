Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Marigliano per Domenica 10 Novembre si preannunciano favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno da un minimo di 14,5°C nelle prime ore del mattino fino a un massimo di 21°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà limitata, con cielo sereno che caratterizzerà gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est-Nord Est, con velocità che si manterranno intorno ai 6-8 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà composta da nubi sparse, ma senza precipitazioni. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 65%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature. Alle 09:00, si raggiungerà già 18,2°C, e alle 12:00 si toccherà il picco di 20,7°C. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 40% a mezzogiorno. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Est-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà intorno al 60%, mantenendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature piacevoli e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° prob. 1 % 6.5 ENE max 9.3 Grecale 67 % 1021 hPa 4 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 8 ENE max 12.2 Grecale 72 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 7.5 ENE max 11.6 Grecale 69 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.4° Assenti 6.6 ENE max 9.1 Grecale 46 % 1019 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.2° Assenti 3.2 ENE max 9.8 Grecale 39 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.7° perc. +17.9° Assenti 7.2 ENE max 13.1 Grecale 50 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 7 ENE max 11.6 Grecale 55 % 1019 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 7.9 NE max 12.6 Grecale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.